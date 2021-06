Konjunktur : Ifo: Schnelle und kräftige Erholung der Ost-Wirtschaft

Mit zunehmendem Wegfall der Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie wird die ostdeutsche Wirtschaft nach Einschätzung des Ifo-Instituts in diesem Jahr um 2,4 Prozent wachsen.

Dresden | „Wir gehen von einer schnellen und kräftigen Erholung aus“, sagte Konjunkturexperte Joachim Ragnitz am Mittwoch in Dresden. 2022 werde sich das Wachstum dann wieder normalisiert haben. Die Wirtschaftsleistung in Ostdeutschland wird laut Ragnitz im nächsten Jahr um 3,6 Prozent über Vorjahresniveau liegen. Für Deutschland insgesamt wird ein Plus von ...

