Konjunktur : Ifo-Institut: Geschäftsklima in Ostdeutschland sinkt kräftig

Das Geschäftsklima in Ostdeutschland hat sich deutlich abgekühlt. Wie das Ifo-Institut am Donnerstag in Dresden mitteilte, sank der Geschäftsklimaindex im September auf 104,4 Punkte. Im Vormonat lag er noch bei 106,6 Punkten. Die Wirtschaft beurteilt ihre aktuelle Lage schlechter, und auch ihre Erwartungen für die nächsten Monate sanken merklich.

von dpa

27. September 2018, 12:35 Uhr

Sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Großhandel und im Baugewerbe trübte sich die Stimmung ein. Einzig bei den ostdeutschen Einzelhändlern legte der Indexwert leicht zu. Der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts gilt als eines der wichtigsten Konjunkturbarometer der deutschen Wirtschaft. Das Institut befragt jeden Monat rund 1200 Unternehmen in Ostdeutschland.