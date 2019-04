Literatur : «Ich möchte Archiv werden»: Kempowski-Tage 2019 in Rostock

von dpa

26. April 2019, 02:27 Uhr

Unter dem Motto «Ich möchte Archiv werden» beginnen am Freitag in Rostock die Kempowski-Tage 2019. Anlass ist der 90. Geburtstag des in Rostock geborenen Autors und Chronisten, sagte Carolin Krüger vom Kempowski Archiv Rostock. Dabei diene die Tagung nicht nur der Bestandsaufnahme, sondern auch der Würdigung seines Werkes. Die Veranstaltung passe auch gut zum 600. Geburtstag der Universität, da Kempowski (1929-2007) in der Hansestadt die Würde eines Ehrendoktors erhalten habe. Der Chronist Kempowski ist vor allem durch das Werk «Echolot» bekannt, für das er Dokumente aus der NS-Zeit in zehn Bände fasste.