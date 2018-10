Energie : Iberdrola-Windpark: grüner Strom von der Ostsee

Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat am Montag seinen Offshore-Windpark «Wikinger» in der Ostsee vor der Insel Rügen offiziell in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von 350 Megawatt ist «Wikinger» der bislang größte Windpark in der deutschen Ostsee und der erste Iberdrola-Windpark in deutschen Gewässern. Er kann Strom für rund 350 000 Haushalte liefern. Iberdrola investierte eigenen Angaben zufolge rund 1,4 Milliarden Euro in den Bau des Windparks rund 30 Kilometer nordöstlich von Rügen.

von dpa

29. Oktober 2018, 12:51 Uhr

Wikinger sei ein neuer Schritt in dem Bestreben, sauberen, effizienten und zuverlässigen Strom anzubieten, sagte der Kaufmännische Vorstand von Iberdrola, Francisco Martinez Corcoles am Montag. Das Unternehmen plant mit «Baltic Eagle» bereits einen weiteren Windpark in der deutschen Ostsee. Das Genehmigungsverfahren läuft.