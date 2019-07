Verkehr : HVV plant Preiserhöhung von 2,2 Prozent für nächstes Jahr

Der Hamburger Verkehrsverbund HVV plant für das nächste Jahr eine Fahrpreiserhöhung von 2,2 Prozent. Der HVV werde einen entsprechenden Antrag stellen, sagte HVV-Geschäftsführer Lutz Aigner der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Darüber müssen die politischen Gremien abstimmen. Den benötigten Einnahme-Zuwachs ermittelt der HVV aus einem Index, in den die Kostenentwicklungen für Dieselkraftstoff, Strom und Personal sowie die Inflationsrate einfließen. Die Kosten der 28 Verbundunternehmen seien nur zu 74 Prozent gedeckt, erläuterte Aigner. Eigentlich hätte die Index-Berechnung einen Preisanstieg von 3,0 Prozent ergeben, die Preisanhebung falle also geringer aus, als es die Kostenentwicklung eigentlich erfordern würde, erläuterte der HVV-Chef.

von dpa

18. Juli 2019, 05:23 Uhr

Die Zahl der Fahrgäste im Verbund der 28 Unternehmen - von der AKN Eisenbahn bis zur Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim und den Hadag-Fähren - ist 2018 um 0,5 Prozent auf 784,4 Millionen gestiegen.