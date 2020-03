Gesundheit : Husky-Rennen auf Usedom vor allem wegen Hochwassers abgesagt

von dpa

06. März 2020, 12:52 Uhr

Wenige Stunden vor dem geplanten Beginn des Promi-Schlittenhunderennens auf Usedom am Freitag ist das Event abgesagt worden. Grund sind allerdings nicht in erster Linie die hohen Auflagen der Gemeinde, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu vermeiden, sondern der steigende Wasserpegel am Strand von Heringsdorf, teilte Veranstalter Till Demtrøder am Freitag mit. «Die Rennstrecke ist derzeit unpassierbar und steht der Veranstaltung somit nicht zur Verfügung», erklärte er.