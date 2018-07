Wetter : Hundstage bringen Norddeutsche ins Schwitzen

In Norddeutschland dreht der Sommer weiter auf. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sei in den nächsten Tagen mit Temperaturen oftmals über 30 Grad zu rechnen, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag. Insbesondere die Menschen im südlichen Schleswig-Holstein und in Hamburg müssten sich auf größere Hitze einstellen: Dort sollen die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag auf 35 Grad ansteigen. Lediglich direkt an den Küsten blieben die Werte zum Teil unter 30 Grad.

von dpa

23. Juli 2018, 16:59 Uhr

«So viele heiße Tage in Folge erreicht man in den Sommermonaten in Norddeutschland nicht oft», sagte die DWD-Sprecherin. Insbesondere ältere Menschen sollten den Schatten suchen. In Hamburg kann es ab Mittwoch sogar zu tropischen Nächten kommen. «Als tropische Nacht bezeichnen wir Nächte, in denen die Temperaturen bei 20 Grad oder mehr bleiben», teilte die Sprecherin weiter mit.

Derartig sommerliche Hitzeperioden werden oft als Hundstage bezeichnet. Ihren Namen verdankt die sommerliche Hitzewelle dem Erscheinen des «Hundssterns» Sirius am Morgenhimmel. Dass der hellste Stern im Sternbild Großer Hund im Morgengrauen aufgeht, brachten die alten Griechen mit der sommerlichen Hitze in Verbindung.