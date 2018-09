Konferenzen : Hunderte Archivare treffen sich zum Deutschen Archivtag

Hunderte Archivare aus dem In- und Ausland wollen sich vom kommenden Dienstag an in Rostock mit der Bedeutung der Archive für die Demokratie befassen. Das Motto des 88. Deutschen Archivtags lautet «Verlässlich, richtig, echt - Demokratie braucht Archive!», wie der Verband deutscher Archivarinnen und Archivare (VdA) am Dienstag mitteilte. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben etwa 700 Teilnehmer zu der viertägigen Veranstaltung in der Stadthalle.

von dpa

18. September 2018, 12:16 Uhr

Noch nie sei es so einfach gewesen, sich Informationen zu beschaffen, von denen durch zunehmende Digitalisierung immer mehr frei verfügbar seien. Gleichzeitig war es jedoch noch nie so schwer, die Authentizität der Informationen zu überprüfen, hieß es. «In Zeiten von Fake-News und gezielten Manipulationen von sozialen Netzwerken fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger, welchen Quellen sie noch vertrauen können», sagte der VdA-Vorsitzender Ralf Jacob.

Insgesamt seien rund 50 Veranstaltungen geplant, die sich der Rolle der Archive in der Informationsgesellschaft und dem schwierigen Verhältnis zwischen Archiven und Geheimdiensten widmeten. Zur Eröffnung der Tagung soll der frühere grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele über Geheimakten in Bundesarchiven und das Archivrecht sprechen.