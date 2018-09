Brände : Hundekissen angezündet: Rauchmelder weckt schlafende Kinder

von dpa

29. September 2018, 20:35 Uhr

In der Nähe eines Kinderzimmers ist in Rostock ein Brand gelegt worden. Der oder die Täter entzündeten ein Hundekissen auf dem Balkon, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Der Rauch zog in der Nacht zu Samstag durch das angekippte Fenster in das Kinderzimmer. Die beiden schlafenden Kinder wurden vom ausgelösten Rauchmelder wach und weckten ihre Mutter. Der Brand erlosch von selbst - verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.