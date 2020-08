Kriminalität : Hunde bei Ueckermünde vergiftet: Polizei ermittelt

Im Zusammenhang mit zwei vergifteten Hunden in einem kleinen Dorf hat die Polizei in Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) Ermittlungen aufgenommen. Es besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch erklärte. Der Schäferhund und ein schäferhundähnlicher Malinois-Hund sollen im Zeitraum Ende Juni bis 10. August auf dem Grundstück der Besitzerin in Wietstock bei Ueckermünde vergiftet worden sein. Die Besitzerin habe den Fall erst am Mittwoch angezeigt.

von dpa

19. August 2020, 14:11 Uhr