Unfälle : Hund fällt in See und zieht Frau mit Rollstuhl hinein

Zwei Urlauber und zwei Helfer haben eine Rollstuhlfahrerin nach einem Unglück aus dem Plauer See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gerettet. Die Frau war mit einem an den Rollstuhl angeleinten Therapiehund auf dem Hafensteg unterwegs gewesen, als das Tier ausrutschte und ins Hafenbecken fiel. Der große Hund zog die Frau samt Rollstuhl hinterher, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei am Freitag sagte.

von dpa

25. September 2020, 11:22 Uhr