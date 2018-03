Verkehr : Hund davon und bringt Verkehr auf A7 zum Erliegen

Es sollte eine ganz normale Rast werden, doch am Ende wurde die Autobahn gesperrt: Ein Hund ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 (Hannover-Hamburg) entwischt und hat den Verkehr in Richtung Hamburg mächtig durcheinandergebracht. Die Autobahn musste am Freitag für eine halbe Stunde gesperrt werden, weil der kleine Mischling immer wieder über die Fahrbahn lief. Es bildete sich ein sieben Kilometer langer Stau, wie die Polizei in Bad Fallingbostel am Sonntag mitteilte.

von dpa

11. März 2018, 13:50 Uhr

Auch die Fahrbahn in Richtung Süden sollte gesperrt werden, eine Polizistin konnte das verängstigte Tier dann aber doch noch einfangen. Die Besitzer, ein Paar aus Mecklenburg-Vorpommern, konnten ihren Hund auf dem Parkplatz nahe Dorfmark (Heidekreis) erleichtert wieder an sich nehmen.

Die Polizei wies darauf hin, dass an Autobahn-Raststätten immer wieder Hunde ihren Besitzern davonliefen, weil sie der Autolärm durcheinanderbringe. Im aktuellen Fall hatten die Besitzer das Tier sogar an der Leine, der Hund konnte sich dennoch davonmachen.