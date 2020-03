Notfälle : Hund beißt am Gartenzaun zu: Mann verletzt in Klinik

von dpa

01. März 2020, 08:52 Uhr

Ein Mann ist in Neetzow-Liepen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) vom Hund seines Bruders gebissen und schwer im Gesicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 58-Jährige am Samstagnachmittag mit seiner Tochter am Grundstück des Bruders geklingelt. Einer der Hunde, die angerannt kamen, sprang am Gartenzaun hoch und biss dem Mann ins Gesicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten nach Neubrandenburg in eine Klinik.