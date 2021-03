Tiere : Hund als blinder Passagier auf Pferdeanhänger unterwegs

Eine Hündin aus Niedersachsen war als blinder Passagier auf einem Pferdeanhänger Richtung Mecklenburg-Vorpommern unterwegs - und sprang unterwegs auf der Autobahn ab.

Uplengen | Damit sorgte das Tier auf der A28 kurzzeitig für Aufsehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ayla, so der Name der Ausreißerin, war auf einem Bauernhof in Uplengen im Landkreis Leer bei einem Pferdeverkauf unbemerkt auf den Pferdeanhänger der Käufer gelangt. „In Höhe Westerstede sprang Ayla bei voller Fahrt durch das Planenverdeck aus dem Anhänger...

