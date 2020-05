Tourismus : Hotels bereiten sich auf die ersten Gäste vor

von dpa

15. Mai 2020, 06:58 Uhr

Lange werden die Ostseestrände nicht mehr leer sein. Von Montag an dürfen nach zwei Monaten coronabedingter Schließzeit wieder Touristen in Mecklenburg-Vorpommern übernachten. Zunächst sind in den Hotels nur Einheimische zugelassen, vom 25. Mai an dürfen auch Gäste aus anderen Bundesländern kommen. Die Nachfrage nach Sommerferien an der Küste sei enorm: «Im Moment haben wir das Gefühl, die Leute buchen und buchen, aus Angst, nichts mehr zu kriegen», sagt Hotelier Gunter Preussker in Binz auf Rügen. Er betreibt drei Hotels, von denen eins am 18. Mai die ersten Gäste empfangen soll. Vorerst dürfen die Häuser nur zu 60 Prozent ausgelastet werden.