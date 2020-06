Tourismus : Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde wieder geöffnet

Ein paar Tage früher als geplant hat das Hotel Neptun in Warnemünde wieder geöffnet. Es ist das vielleicht bekannteste Hotel in Mecklenburg-Vorpommern. Es war wegen der Corona-Pandemie seit März geschlossen. Um den Gästen eine sichere Normalität bieten zu können, sei intensiv an Schutz- und Hygienekonzepten gearbeitet worden, teilte eine Sprecherin der DSR Hotel Holding am Freitag mit. Dafür sei ein eigener medizinischer Beirat aus Experten eingerichtet worden, der dem Hotel beratend und kontrollierend zur Seite stand.

von dpa

26. Juni 2020, 14:59 Uhr

Aufgrund des Konzeptes könne das Hotel seine Bettenkapazität in den 338 Zimmern, Appartements und Suiten zu 100 Prozent auslasten. Da erst seit zwei Wochen wieder Übernachtungen buchbar waren, gebe es im Hotel sowie im benachbarten aja-Resort noch freie Kapazitäten, sagte die Sprecherin. Bislang seien nur etwa 60 Prozent der Betten gebucht.