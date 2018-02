Kriminalität : Hotel in Waren überfallen: Angestellter schwer verletzt

von dpa

25. Februar 2018, 09:16 Uhr

Ein Hotelangestellter ist bei einem Raubüberfall in Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprühten ihm ein oder mehrere Täter am Samstagabend Pfefferspray ins Gesicht, als der 21-Jährige grade den Tresor öffnete. Der junge Mann erlitt schwere Augenverletzungen und kam in eine Spezialklinik. Die Höhe der Beute war noch nicht bekannt.