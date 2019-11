Brände : Holzunterstand brennt komplett ab

von dpa

11. November 2019, 06:41 Uhr

Ein Holzunterstand in Lalendorf im Landkreis Rostock ist bei einem Feuer komplett zerstört worden. Der Brand sei aus bisher ungeklärten Umständen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Rund 40 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen. Nach rund eineinhalb Stunden war das Feuer am Sonntag gelöscht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ermittler untersuchen nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.