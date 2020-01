Schifffahrt : Holzgeschäft: Umschlagsminus im Rostocker Fischereihafen

Der Rückgang beim Holzumschlag um mehr als ein Viertel auf rund 390 000 Tonnen hat die Gesamtbilanz des Rostocker Fracht- und Fischereihafens im vergangenen Jahr stark beeinträchtigt. Wie der Hafen am Dienstag berichtete, sank der Umschlag von knapp eine Million auf 880 000 Tonnen. Die durch Stürme sowie anhaltende Trockenheit und Borkenkäfer in deutschen Wäldern verursachten Schäden haben zu großen verfügbaren Holzmengen und damit zu einem Rückgang bei Holzimporten aus dem Ostseeraum geführt, wie Geschäftsführer Steffen Knispel sagte. Diesem Rückgang stand unter anderem ein kräftiges Plus beim Umschlag von Düngemitteln von 217 000 auf rund 300 000 Tonnen gegenüber.

von dpa

07. Januar 2020, 12:23 Uhr

«Auch 2019 hat sich das seit längerem sehr unbeständige und schwierige Marktumfeld fortgesetzt», betonte Knispel. Er rechnete auch für das laufende Jahr nicht mit einer Entspannung der Situation im Holz-Segment.

Um sich unabhängiger von solch unkalkulierbaren Marktentwicklungen zu machen, konzentriere sich der Hafen seit einigen Jahren darauf, andere Geschäftsfelder stärker zu erschließen. Einer der Schwerpunkte sei die Entwicklung hochwertiger Gewerbeflächen auf dem rund 60 Hektar großen Hafengelände. So sei ein Gebäude für etwa 2,4 Millionen Euro modernisiert worden. Dort befinde sich nun der neue Rostocker Dienstsitz des Zollfahndungsamtes Hamburg.