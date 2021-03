Forstwirtschaft : Holzernte mit Seilkran - Test in der Rostocker Heide

Die rund 6000 Hektar große Rostocker Heide ist für die Hansestadt Rostock eine wertvolle Naturfläche. Aber auch die Holzwirtschaft spielt sie eine tragende Rolle.

Rostock | In der Rostocker Heide wird derzeit ein neues Verfahren zur Holzernte mit einer mobilen Seilkran-Anlage getestet. Dieses Verfahren sei auch für kleinere Forstbetriebe ökonomisch tragfähig und werde dem Boden- und Biotopschutz gerecht, sagte Forstamtsleiter Jörg Harmuth am Mittwoch. Dabei bleibe die an einem Traktor hängende und schnell aufzubauende Se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.