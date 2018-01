Agrar : Holzauktion in Linstow: Fast 500 Festmeter Eiche im Angebot

Eichenstämme machen den Hauptanteil der 27. Wertholzauktion des Landes Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag in Linstow (Landkreis Rostock) aus. 492 Festmeter Eiche werden angeboten, wie das Agrarministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt stehen 645 Festmeter Laubholz zur Versteigerung, darunter auch Esche, Buche, Ahorn und Wildkirsche. Die Menge ist etwas größer als im vorigen Jahr, als 619 Festmeter angeboten wurden. Dabei seien die Bedingungen wegen des Regens 2017 sehr schwierig gewesen.

von dpa

23. Januar 2018, 13:48 Uhr

Anbieter sind neben der Landesforstanstalt auch sieben kommunale und private Waldbesitzer, darunter die Universität Greifswald, die Forstwirtschaftliche Vereinigung MV sowie die Städte Rostock und Greifswald.

Die zur Versteigerung angebotenen Hölzer in guten Qualitäten werden überwiegend in der Furnier- und Möbelindustrie Verwendung finden. Kaufinteressenten können das auf dem Wertholzplatz Nossentiner Heide gelagerte Holz bereits seit dem 2. Januar besichtigen und bewerten. Die Versteigerungskataloge wurden an mehr als 70 Kaufinteressenten im In- und Ausland gesandt. Bei der Versteigerung 2017 erzielten die beteiligten Waldbesitzer laut Ministerium einen Erlös von zusammen rund 310 000 Euro.