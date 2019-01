Fußball : Holstein Kiel testet am 22. Januar gegen Hansa Rostock

von dpa

08. Januar 2019, 11:20 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bestreitet am 22. Januar ein Testspiel gegen den Drittligisten FC Hansa Rostock. Die Partie im Holstein-Stadion wird um 18 Uhr angepfiffen, teilte der Club aus der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt am Dienstag mit. Die «Störche» bestreiten noch bis zum 14. Januar ihr Trainingslager in Oliva in der spanischen Provinz Valencia. Am Montag gewann das Team von Trainer Tim Walter ein Testspiel gegen den belgischen Zweitligisten KV Mechelen mit 2:0. Die Treffer erzielten Janni Serra und Masaya Okugawa.