Brände : Hoher Schaden und drei Verletzte durch Wohnungsbrand

von dpa

20. April 2019, 09:16 Uhr

Drei Verletzte und 120 000 Euro Schaden sind das Resultat eines Wohnungsbrandes in Greifswald. In dem betroffenen Haus leben insgesamt 26 Menschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer war ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines technischen Defekts an einem elektrisch betriebenen Seniorensessel ausgebrochen. Die drei Verletzten sind 51, 80 und 88 Jahre alt und wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht.