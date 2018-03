Brände : Hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand in der Uckermark

von dpa

12. März 2018, 05:29 Uhr

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) hat rund 70 000 Euro Schaden verursacht. Anwohner hatten am Sonntagnachmittag das Feuer in einer Wohnung im zweiten Stockwerk des Hauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Bewohner waren demnach nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da die Wohnung nach Abschluss der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar war, wurden die Bewohner in einer Ersatzwohnung untergebracht.