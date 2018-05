Geschichte : Hoher Finanzbedarf bei Herrenhäusern in privater Hand

von dpa

04. Mai 2018, 11:21 Uhr

Hohen Luckow (dpa/mv) - Die privaten Besitzer der Schlösser und Herrenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern fordern staatliche Hilfe. Viele der Häuser in privater Hand seien Ankerpunkte in ihren Dörfern und erfüllten zentrale soziale Funktionen. «Wir hoffen, dazu im Finanzministerium einen Ansprechpartner zu finden», sagte der Sprecher des Vereins der Schlösser, Guts- und Herrenhäuser in MV, Robert Uhde, am Freitag bei einer Fachtagung, zu der die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung nach Schloss Hohen Luckow geladen hat. Der Verein wünsche sich Hilfe in Höhe von rund 20 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Damit könnte beispielsweise ein Wettbewerb veranstaltet werden, um etwa zehn Häusern ein finanzielles Korsett für den Erhalt zu geben.