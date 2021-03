Gesundheit : Hohe Nachfrage nach Corona-Schnelltests in Apotheken

Corona-Schnelltests sind seit mehreren Wochen in Mecklenburg-Vorpommern möglich. Diese können etwa in Apotheken gemacht werden. Dort ist die Nachfrage groß.

Schwerin | Vor Ostern sind die Corona-Schnelltests in den Apotheken Mecklenburg-Vorpommerns stark nachgefragt. Bei einigen Apotheken gebe es bereits Wartezeiten von mehreren Wochen, sagte der Vorsitzende des Landesapothekenverbandes, Axel Pudimat, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Derzeit gebe es große Probleme für die Apotheker, an ausreichend Schnellte...

