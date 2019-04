Prozesse : Hohe Haftstrafe im Drogen-Prozess gefordert

Im Juni 2018 beschlagnahmt die Polizei mehr als 20 Kilogramm Rauschgift bei einer Großrazzia. Zwei Führungsleute gestehen und bekommen Haftstrafen. Dem Dritten, der zur Führung gehört haben soll, droht nun auch eine längere Haft.

von dpa

05. April 2019, 13:11 Uhr

Im Prozess um Drogenhandel in größerem Stil gegen einen 30-Jährigen am Landgericht Neubrandenburg hat die Staatsanwaltschaft viereinhalb Jahre Haft gefordert. Der Mann sei des gemeinschaftlichen Drogenhandels in vier Fällen schuldig, sagte Staatsanwältin Daniela Röder-Rößner am Freitag. Wegen Fluchtgefahr sollte auch der Haftbefehl bestehen bleiben.

Die Verteidiger forderten Freispruch für ihren Mandanten. «Mir ist völlig unklar, warum sich mein Mandant mit Berufsverbrechern eingelassen hat», erklärte Anwalt Peter-Michael Diestel. Die Beweisaufnahme habe bestätigt, dass der ehemalige Bundeswehroffizier von den Geschäften seiner «Freunde» nichts gewusst habe. Das Urteil sollte am Nachmittag verkündet werden.

Die Polizei hatte etwa zehn Leute im Juni 2018 per Großrazzia an der Seenplatte, in Hamburg und im Norden Brandenburgs auffliegen lassen. Mehr als 20 Kilogramm Drogen wurden beschlagnahmt. Zwei Komplizen des Angeklagten - darunter sein «General», wie er ihn nannte - hatten vor Gericht zugegeben, von Mitte 2017 bis Juni 2018 fast 26 Kilogramm Marihuana sowie Amphetamine, Kokain, Ecstasy-Pillen und Präparate zum Muskelaufbau besorgt zu haben, um damit zu handeln. Sie waren zu Haftstrafen von vier und drei Jahren verurteilt worden.

Der jetzt erneut angeklagte 30-Jährige aus Waren an der Müritz will davon aber wenig gewusst haben, wie er vor Gericht erklärte. Allerdings war auch eine größere Menge Rauschgift auf dem Grundstück gefunden worden, wo der Angeklagte wohnte.