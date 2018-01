Justiz : Hoffmeister will Gaffern Fotos toter Unfallopfer verbieten

von dpa

31. Januar 2018, 15:03 Uhr

Gaffern bei Unfällen will Justizministerin Katy Hoffmeister verbieten, Fotos von toten Opfern zu machen. Wie sie am Mittwoch ankündigte, will sie ihre niedersächsische Kollegin Barbara Havliza (beide CDU) darin unterstützen, nicht nur die Verbreitung solcher Aufnahmen unter Strafe zu stellen, sondern auch deren Herstellung. Hoffmeister zufolge muss diese Lücke im Gesetz geschlossen werden. Bislang fehle ein strafrechtlicher Schutz gegen die Herstellung von bloßstellenden Fotos Verunglückter, wenn das Unfallopfer gestorben ist.