Justiz : Hoffmeister stellt neues Konzept für Justizvollzug vor

erstellt am 14.Nov.2017 | 12:02 Uhr

Als Reaktion auf die rückläufige Zahl von Strafgefangenen in Mecklenburg-Vorpommern soll offenbar die Haftanstalt in Neubrandenburg geschlossen werden. Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) kündigte am Dienstag überraschend ihren Besuch bei einer Personalversammlung und die anschließende Vorstellung eines neuen Organisationskonzepts für den Justizvollzug im Nordosten an. Wie der «Nordkurier» berichtete, soll dabei auch die Schließung des Neubrandenburger Gefängnisses verkündet werden. Der Zeitung zufolge gibt es dort 128 Haftplätze, zu den 90 Mitarbeitern gehören neben Vollzugsbediensteten auch Seelsorger, Psychologen und Pädagogen. Ein Ministeriumssprecher wollte die Nachricht über die Schließung weder bestätigen noch dementieren. Landesweit waren zum Stichtag 31. März in den bislang fünf Vollzugsanstalten 907 Menschen inhaftiert, laut Statistischem Landesamt der zweitniedrigste Stand seit 1997.

