Landtag : Höherer Vergabemindestlohn von Oktober an

Die Vergabe öffentlicher Aufträge in Mecklenburg-Vorpommern soll an höhere Mindestlöhne bei den Auftragnehmern gebunden werden. Zum 1. Oktober wird der vom Land festgelegte Vergabemindestlohn turnusgemäß von 10,07 Euro auf 10,35 Euro pro Stunde erhöht. Das kündigte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch im Landtag in Schwerin an. Er reagierte damit auf einen Gesetzesverstoß der oppositionellen Linksfraktion.

von dpa

26. August 2020, 17:32 Uhr