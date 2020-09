Kriminalität : Hochwertige Autos gestohlen: Gesamtschaden 420 000 Euro

Autodiebe haben in Neubrandenburg erneut hochwertige Autos gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, sind in der Nacht zu Sonntag zwei Autos, darunter ein Geländewagen, im Wert von 150 000 Euro verschwunden. Die Suche nach den Fahrzeugen, die im Stadtteil Broda im Westen und Fritscheshof im Osten von Neubrandenburg standen, sei bis zum Abend erfolglos geblieben.

von dpa

27. September 2020, 18:30 Uhr