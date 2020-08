Blauer Himmel und Sonne satt - das Bilderbuch-Wetter am Samstag wollen viele Menschen am Strand verbringen. Wegen der Abstandsregel werden jedoch Abschnitte in der Lübecker Bucht früh gesperrt. Mecklenburg-Vorpommern kommt zunächst ohne solche Maßnahmen aus.

von dpa

08. August 2020, 17:56 Uhr