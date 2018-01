Gesundheit : Hochschule und Klinikum Neubrandenburg: Mehr Kooperation

Patienten in Neubrandenburg profitieren künftig stärker von neuen Erkenntnissen in Ernährungsfragen und Studenten der Hochschule von den Praxiserfahrungen des Klinikums. Das sieht ein Kooperationsvertrag vor, den Vertreter des Dietrich-Bonhoeffer-Klinikums und der Hochschule am Mittwoch unterzeichneten. Demnach arbeiten die Häuser künftig enger bei der angewandten Ernährungswissenschaft (Diätetik), bei Gesundheits- und Pflegemanagemant sowie in der Betreuung von Patienten bei und nach der Entlassung zusammen. «Wir wollen nicht im Elfenbeinturm lehren», sagte Rektor Gerd Teschke.

von dpa

24. Januar 2018, 14:59 Uhr

«Das ist gerade bei der Pflege sehr wichtig, weil die Ausbildung von Altenpflegern, Krankenschwestern und anderen Gesundheitsberufen zusammengelegt wird», erklärte Klinikum-Geschäftsführerin Gudrun Kappich. Dazu wurde schon ein dualer Studiengang Pflegewissenschaft und -management eingerichtet, dessen Absolventen wegen der Praxiserfahrung sehr gefragt seien. Vorgesehen sind auch gemeinsame Forschungen unter anderem zur Messung eines Energiegrundumsatzes bei Patienten.

Das Klinikum ist mit rund 40 000 Patienten im Jahr und 2600 Mitarbeitern eines der größten Häuser im Land. Die Hochschule hat rund 2100 Studenten und als einzige im Nordosten Fachrichtungen wie Soziale Arbeit, Agrarwirtschaft und Lebensmitteltechnologie.