Hochschulen : Hochschule Stralsund startet mit Studierendenrekord

von dpa

18. September 2018, 15:57 Uhr

Mit der feierlichen Immatrikulation der neuen Studierenden ist die Hochschule Stralsund am Dienstag ins Studienjahr gestartet. Die Hochschule begrüßt eigenen Angaben zufolge in diesem Jahr 630 Studienanfänger. Rund ein Drittel der Erstsemester stamme aus Mecklenburg-Vorpommern. Mit mehr als 2300 Studierenden habe die Hochschule zu diesem Wintersemester einen Höchstwert erreicht, sagte Rektorin Petra Maier. Im Vorjahr studierten rund 2050 junge Frauen und Männer in Stralsund. Die Interessenten konnten sich in 28 Bachelor- und Masterstudiengänge aus den Disziplinen Wirtschaft, Elektrotechnik, Informatik und Maschinenbau einschreiben.