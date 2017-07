Hochschulen : Hochschule Neubrandenburg hofft auf sieben Millionen

Die Hochschule Neubrandenburg habe sich mit dem Thema «HiRegion - Hochschule in der Region. Gemeinsam den Wandel gestalten mit Kooperationen, Netzwerken und Digitalisierung» eine Expertenjury überzeugt. In den Jahren 2018 bis 2022 könne die Einrichtung 6,9 Millionen Euro erhalten. Die genaue Summe stehe noch nicht fest und werde sich im Laufe des weiteren Antragsverfahrens ergeben. Das Land wird sich den Angaben zufolge mit zehn Prozent an der Förderung beteiligen. Bundesweit bekommen 48 Hochschulen Geld aus dem 550 Millionen Euro schweren Bund-Länder-Programm.

von dpa

erstellt am 04.Jul.2017 | 16:39 Uhr