Hochschulen : Hochschule für Musik und Theater startet Unterrichtsbetrieb

Die Studenten der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock können nach Pfingsten wieder in ihr angestammtes Gebäude. Vom 2. Juni an findet der Unterrichtsbetrieb für die rund 500 Studenten aus 40 Ländern wegen der Corona-Auflagen wieder unter strengen Auflagen statt, wie die HMT am Mittwoch berichtete. Es würden feste Zeitblöcke vergeben, zwischen denen desinfiziert und ausreichend gelüftet wird. Raumbelegungspläne geben vor, wie viele Personen sich maximal in einem Raum aufhalten dürfen. «Der Einzelunterricht für unsere Studierenden in den musikalischen Haupt- und Kernfächern hat bei uns erst einmal Vorrang», sagte der amtierende Rektor Oliver Krämer.

27. Mai 2020, 17:09 Uhr

Veranstaltungen mit Publikum seien frühestens im September zu erwarten. Das Kammermusikfestival sei für Oktober vorgesehen. Allerdings könnten die Eignungsprüfungen im Juni in ihrer früheren Form nicht wie gewohnt stattfinden. Die Bewerber wurden gebeten, bis 2. Juni Videos einzureichen.