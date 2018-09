Gesundheit : Hochkarätige Kommission zur Zukunft der Unimedizin benannt

von dpa

27. September 2018, 15:40 Uhr

Die Kommission «Universitätsmedizin 2020» ist erstmals in Schwerin zusammengekommen. Sie war nach Diskussionen um möglicherweise zweifelhafte Geschäftspraktiken an der Unimedizin Rostock von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) einberufen worden. Die sechs Mitglieder sollen in den nächsten eineinhalb Jahren Empfehlungen erarbeiten, wie die beiden Hochschulkliniken in MV angesichts der Ökonomisierung im Gesundheitswesen ihre Aufgaben zuverlässig erfüllen können, sagte Hesse am Donnerstag in Schwerin, wo sie die Mitglieder vorstellte. Geleitet wird die Kommission vom ehemaligen Grünen-Bundestagsabgeordneten Harald Terpe. Ihr gehören unter anderem die Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Hedwig François-Kettner, der Medizinrechtler Karsten Gaede und der ehemalige Bremische Staatsrat für Gesundheit, Hermann Schulte-Sasse, an.