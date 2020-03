Krankheiten : Hochbetrieb im Viruslabor der Unimedizin Rostock

Das neuartige Coronavirus ist auch in Mecklenburg-Vorpommern angekommen. Doch auch andere Viren sind schon aktiv. Die Zahl von kranken Menschen ist hoch. In den Laboren ist gut zu tun.

von dpa

10. März 2020, 14:01 Uhr

In den Laboren des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene an der Universitätsmedizin Rostock herrscht Hochbetrieb. Grund dafür ist die hohe Zahl von Testungen auf die Covid-19-Erkrankung, sagte Institutschef Andreas Podbielski der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit würden mit den umfangreichen Verfahren, die den Einsatz von mehreren Spezialgeräten erfordern, täglich mehr als 50 Proben getestet. Dabei handelt es sich um Rachenabstriche, die teils von Personal oder auch von Automaten aufbereitet werden.

Die Analyse von Atemwegsproben sei Routine. Nun sei aber Covid-19 dazugekommen, berichtete Podbielski. Deshalb müssten andere Tests zurückgefahren werden, wegen der begrenzten Zahl von Mitarbeitern und Geräten sei es nun ein ständiges Jonglieren zwischen Vorziehen und Zurückstellen von Proben. «Ich bin froh, dass wir das packen und zuversichtlich, dass wir es weiter packen, auch wenn die Zahlen deutlich steigen werden.»

Bedenklich stimme ihn aber, dass die Probleme, die andere Viren wie Influenza oder sogenannte RS-Viren verursachen, völlig verdrängt werden. Auch an diesen wirklich üblen Atemwegsinfektionen würden Menschen sterben, ohne dass dies beachtet wird. So hätten die RS-Viren (Respiratory-Syncytial-Virus) gerade eine absolute Hochzeit. «Gerade machen Kinder eine Epidemie mit RS-Viren durch, so etwas habe ich mein ganzes Leben noch nicht gesehen», berichtete Podbielski.