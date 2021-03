Gesundheit : HNO-Ärzte fordern Impfung

Die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern fühlen sich nach Darstellung ihrer Landesgruppen-Chefin Angelika von Schütz vom Schweriner Gesundheitsministerium vergessen.

Schwerin | „HNO-Ärztinnen und -Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern müssen umgehend eine Corona-Schutzimpfung erhalten“, forderte von Schütz am Montagabend. Während in vielen Bundesländern die Impfung der niedergelassenen HNO-Ärzte erfolgt sei, werde die gültige Impfverordnung von der Landesregierung in Schwerin nicht umgesetzt. Bei einem Teil der Untersuchungen, ...

