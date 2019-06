Verkehr : Hitze sorgt für Gleisverwerfung beim Schmalspurbahn «Molli»

von dpa

26. Juni 2019, 09:50 Uhr

Morgendliche Temperaturen von 26 Grad haben an den Gleisen der Schmalspurbahn «Molli» bei Bad Doberan zu Schäden geführt. Der Verkehr der dampfbetriebenen Bahn ist zwischen der Haltestelle Doberan Rennbahn und Heiligendamm bis auf weiteres eingestellt, teilte der Landkreis Rostock am Mittwoch mit. Als Ersatz verkehren Busse, hieß es. Eine Gleisbaufirma sollte den Schaden am Mittwochvormittag untersuchen und versuchen, Spannung aus den Gleisen zu nehmen. Allerdings dürften die Schienen nicht zu heiß werden, weil sonst Gefahr für die Arbeiter bestehe.