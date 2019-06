Wetter : Hitze: mehr Patienten in Notaufnahme bei Helios Schwerin

von dpa

26. Juni 2019, 15:55 Uhr

Die Hitze hat am Mittwoch für eine volle Notaufnahme in den Helios Kliniken Schwerin gesorgt. Die Zahl der Patienten habe rund 20 Prozent über der an normalen Tagen gelegen, sagte ein Kliniksprecher. Die Patienten hätten über Kopfschmerzen und Schwindel geklagt. Einige seien auch kollabiert. Einem Lastwagenfahrer sei schwindelig und schwarz vor Augen geworden, nachdem die Klimaanlage in seinem Führerhaus ausgefallen war.