Wetter : Hitze hebt Straßen: Zwei Rentner stürzen mit Tandemfahrrad

von dpa

27. Juli 2018, 11:58 Uhr

Wegen eines Hitzeschadens an einer Straße ist ein Rentnerpaar in Mustin bei Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit seinem Tandemfahrrad gestürzt und verletzt worden. Die Frau sei unter anderem mit Prellungen ins Krankenhaus gekommen, der Mann habe Schürfwunden erlitten, teilte die Polizei am Freitag mit. Ausgelöst hat den Unfall vom Donnerstagnachmittag nach bisherigen Erkenntnissen ein durch die Hitze verschobener Straßenbeton. Das 74 und 75 Jahre alte Paar sei mit dem Fahrrad gegen eine um mehrere Zentimeter gehobene Betonplatte gefahren und daraufhin gestürzt.