Geschichte : Historische Luftbilder von 1953 im Internet

von dpa

31. August 2018, 15:39 Uhr

Sowjetische Streitkräfte haben 1953 das heutige Mecklenburg-Vorpommern aus der Luft fast lückenlos fotografiert. Ergebnis dieser ersten großflächigen Luftbildbefliegung über dem Nordosten waren rund 3300 Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die das Innenministerium jetzt im Internet verfügbar gemacht hat. Dazu hat die Landesluftbildstelle die alten Aufnahmen digitalisiert, wie ein Ministeriumssprecher am Freitag in Schwerin sagte. Die Orthophotos, wie die Aufnahmen genannt werden, sind unter der Internetadresse www.laiv-mv.de in der Rubrik «Im Blick» zu finden.