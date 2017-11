Gesundheit : Historische Krankenakten aus Psychiatrie gehen ans Archiv

von dpa

erstellt am 17.Nov.2017 | 07:15 Uhr

Mehr als 1000 Krankenakten der psychiatrischen Heilanstalt in Stralsund aus den Jahren 1912 bis 1939 gehen in das Landesarchiv Mecklenburg-Vorpommern. Das Helios Hanseklinikum übergebe die Akten, zu denen auch die des Schriftstellers Hans Fallada gehört, heute (14.00 Uhr) dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, sagte ein Helios-Sprecher. Die bislang im Krankenarchiv verwahrten Akten sollen so einer systematischeren Erforschung zugänglich gemacht werden.

Ärzte der Forensischen Psychiatrie hatten zum 100-jährigen Bestehen der stationären Psychiatrie die Geschichte der Klinik dokumentiert. Die Provinzial-Heilanstalt Stralsund wurde 1912 als eine der modernsten in Preußen im sogenannten Pavillonstil errichtet. Mit dem Anspruch auf möglichst autonome Versorgung und ausgestattet mit arbeitstherapeutischen Einrichtungen verfolgte sie einen neuen Ansatz zur Behandlung von psychisch kranken Menschen.

Während der NS-Zeit begann das dunkle Kapitel der Psychiatrischen Anstalt. Wie in anderen Einrichtungen wurden auch in Stralsund Patienten zwangssterilisiert. Grundlage dafür bildete das «Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses», das 1934 in Kraft trat. Die Anstalt wurde Ende 1939 geräumt. Von den damals 1162 Patienten wurden 300 in die Westpreußische Anstalt gebracht, wo sie in den Wäldern von Piasnica im Gau Danzig-Westpreußen erschossen wurden. Die anderen Patienten gelangten zunächst in andere Heilanstalten und von dort vermutlich im Zuge der NS-Vernichtungsaktion T4 in die Vernichtungslager.

Der Autor Hans Fallada war Anfang 1921 unter seinem bürgerlichen Namen Rudolf Ditzen für sechs Wochen in der Heilanstalt, um sich nach einem Morphium- und Alkoholentzug nun auch von süchtig machenden Schlafmitteln unabhängig zu machen. Möglicherweise nutzte Fallada den Aufenthalt auch, um für seinen 1923 erschienenen Roman «Anton und Gerda» zu recherchieren. Die Akte galt lange als verschollen, bis sie der Forensiker Jan Armbruster vor wenigen Jahren wiederentdeckte.