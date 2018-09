Denkmäler : Historische Friese-Orgel in Malchow erneuert: Orgelweihe

Die Inselstadt Malchow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kann ihre historische Orgel in der Stadtkirche wieder nutzen. Nach zehn Monaten Bauzeit ist die Erneuerung des fast 150 Jahre alten Instrumentes abgeschlossen, wie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde am Freitag in Malchow mitteilte. Das sanierte Instrument soll an diesem Sonntag mit einer Orgelweihe feierlich übergeben werden.

von dpa

07. September 2018, 09:17 Uhr

Die Orgel mit rund 800 Pfeifen war 1873 vom damals bedeutendsten Orgelbauer in Mecklenburg, dem Schweriner Friedrich Friese III (1827-1896), gebaut worden. Die Sanierung kostete rund 146 000 Euro. Für die Sanierung hatte die Kirchengemeinde rund 24 000 Euro an Spenden gesammelt, 122 000 Euro kommen aus mehreren Fördertöpfen der Kirche und der Denkmalpflege des Landes.