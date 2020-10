Verbände : Historiker Buchsteiner neuer Vorsitzender bei Heimatverband

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern - Dachverband von mehr als 100 kulturell tätigen Vereinen - hat einen neuen Vorsitzenden. Der 37-jährige Martin Buchsteiner, Historiker von der Universität Greifswald, hat den Vorsitz übernommen, wie der Verband am Sonntag mitteilte. Das sei zugleich ein Generationswechsel: Buchsteiner folgt der Gründungsvorsitzenden Cornelia Nenz, die nach ihrem 70. Geburtstag in einer Vorstandssitzung am Samstag ihren Rücktritt erklärt hatte.

von dpa

11. Oktober 2020, 19:37 Uhr