Unfälle : Hirsch stoppt Motorrad: Biker schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem ausgewachsenen Damhirsch ist im Norden Brandenburgs ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Rheinsberg | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, war der Biker am Samstagabend zwischen Flecken Zechlin und Luhme unterwegs. Ein anderer Kraftfahrer fand bei Dunkelheit das völlig demolierte Motorrad und alarmierte die Beamten. Der 33-jährige Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß in die Böschung geschleudert, dort gefunden und schwer verletzt in eine Klin...

