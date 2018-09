Notfälle : Hirsch im Fußballtor: Polizisten schneiden Tier aus Tornetz

von dpa

18. September 2018, 16:46 Uhr

Polizisten haben im Kreis Vorpommern-Greifswald einen Damhirsch aus einem Fußballtor befreit. Das Tier war vermutlich auf Futtersuche am Dienstag auf einem Bolzplatz in Hoppenwalde in die missliche Situation geraten, wie ein Polizeisprecher in Anklam erklärte. Der Hirsch verfing sich dermaßen im Kunststoffnetz, dass er sich nicht mehr bewegen konnte und zu ersticken drohte. Die Beamten hatten kein Pardon mit dem Tornetz: Sie schnitten es entzwei und der junge Damhirsch konnte flüchten.