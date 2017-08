Extremismus : Hinweise auf Terror-Verdächtige in MV

Die Anti-Terror-Durchsuchungen am Montag in Mecklenburg-Vorpommern beruhen einem Medienbericht zufolge auf Hinweisen aus dem Ermittlungsverfahren gegen den terrorverdächtigen Bundeswehroffizier Franco A.. Nach Informationen der Tageszeitung «Die Welt» hat ein Bundeswehroffizier der Reserve bei einer Befragung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz Hinweise auf eine Gruppe von Rechtsextremisten in Norddeutschland geliefert, die sich angeblich für einen «Bürgerkrieg» mit Waffen ausrüste. Die Bundesanwaltschaft wollte diese Information weder bestätigen noch dementieren. Man kommentiere Medienberichte grundsätzlich nicht, sagte eine Sprecherin in Karlsruhe.