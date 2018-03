Internet : Hilfe für Kinder im Umgang mit sozialen Netzwerken

von dpa

02. März 2018, 10:47 Uhr

Immer mehr Kinder kommen bereits im Grundschulalter mit Cybermobbing in Berührung. Der Grund dafür sei, dass sie schon in diesem Alter mit Smartphones hantieren. «Sie wissen aber nicht, wie sie damit umgehen müssen und können auch die Gefahren nicht einschätzen», sagte die 18-jährige Schülerin Helena Dittrich am Freitag bei der 3. Bundesjugendkonferenz Medien in Rostock. Dort trafen sich rund 300 sogenannte Medienscouts aus ganz Deutschland, um über Strategien zu beraten, wie sie Mitschüler auf Gefahren aufmerksam machen. Ein großes Problem gerade für rund Zehnjährige seien Kettenbriefe. Sie könnten mit Botschaften wie «Schicke das an zehn Leute weiter, sonst ermorde ich Dich heute Nacht» nichts anfangen. «Da müssen wir helfen», sagte Dittrich, die aus Landau (Rheinland-Pfalz) nach Rostock gekommen war.